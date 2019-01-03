Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık inşaat PMI Aralık'ta 52.9 puan olan beklentinin hafif altında, 52.8 oldu.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Birleşik Krallık
inşaat PMI Aralık
'ta 52.9 puan olan beklentinin hafif altında, 52.8 oldu.
ABD
ADP özel sektör istihdamı Kasım ayındaki 157 bin kişiden Aralık'ta 271 bin kişiye yükseldi.
İşsizlik başvuruları bu hafta, 220 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 231 bin kişi oldu.
ISM imalat PMI Aralık'ta Kasım ayındaki 59.3 puan ve 57.9 puan beklenti düzeyinin oldukça altında, 54.1 puana geriledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
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