Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
imalat PMI Kasım ayındaki 52.2 düzeyinden Aralık
'ta 52.6 düzeyine yükseldi. Çin
hizmet PMI Aralık'ta 52.9 beklenti düzeyinin oldukça üzerinde, 53.9 oldu.
AVRUPA İtalya
hizmet PMI Kasım ayındaki 50.3 düzeyinden Aralık'ta 50.5'e yükseldi. Fransa
hizmet PMI Aralık'ta 59.6 beklenti düzeyinin oldukça altında 49, bileşik PMI da Kasım ayındaki 54.2 düzeyinin oldukça altında, 48.7 oldu. Almanya
hizmet PMI Kasım ayındaki 53.3 düzeyinden Aralık'ta 51.8'e, bileşik PMI da 52.2 beklenti düzeyinin altında 51.6 oldu.
Almanya işsizlik oranı Aralık'ta beklentilere paralel olarak yüzde 5.0 oldu.
Euro Bölgesi hizmet PMI Aralık'ta 51.4 beklentinin altında 51.2, bileşik PMI da 51.3 olan beklentinin altında 51.1 oldu.
ABD
İşsizlik oranı Kasım ayındaki yüzde 3.7 düzeyinden Aralık'ta yüzde 3.9'a yükseldi.
Yıllık ortalama saatlik kazançlar Aralık'ta yüzde 3.0 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.2 oldu. - İstanbul