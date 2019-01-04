Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

42 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya imalat PMI Kasım ayındaki 52.2 düzeyinden Aralık'ta 52.6 düzeyine yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya imalat PMI Kasım ayındaki 52.2 düzeyinden Aralık'ta 52.6 düzeyine yükseldi.

Çin hizmet PMI Aralık'ta 52.9 beklenti düzeyinin oldukça üzerinde, 53.9 oldu.

AVRUPA

İtalya hizmet PMI Kasım ayındaki 50.3 düzeyinden Aralık'ta 50.5'e yükseldi.

Fransa hizmet PMI Aralık'ta 59.6 beklenti düzeyinin oldukça altında 49, bileşik PMI da Kasım ayındaki 54.2 düzeyinin oldukça altında, 48.7 oldu.

Almanya hizmet PMI Kasım ayındaki 53.3 düzeyinden Aralık'ta 51.8'e, bileşik PMI da 52.2 beklenti düzeyinin altında 51.6 oldu.

Almanya işsizlik oranı Aralık'ta beklentilere paralel olarak yüzde 5.0 oldu.

Euro Bölgesi hizmet PMI Aralık'ta 51.4 beklentinin altında 51.2, bileşik PMI da 51.3 olan beklentinin altında 51.1 oldu.

ABD

İşsizlik oranı Kasım ayındaki yüzde 3.7 düzeyinden Aralık'ta yüzde 3.9'a yükseldi.

Yıllık ortalama saatlik kazançlar Aralık'ta yüzde 3.0 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.2 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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