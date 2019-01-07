Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaHizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında, Kasım ayındaki 52.3 puanın altında, son üç ayın en düşük değeri olan, 51 puana geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında, Kasım ayındaki 52.3 puanın altında, son üç ayın en düşük değeri olan, 51 puana geriledi.

İmalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında, Kasım ayındaki 52.2 puanın üzerinde, 52.6 puana yükseldi.

AVRUPA

Almanya

Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.4, yıllık 1.1 yükseldi, Ekim ayında siparişler aylık yüzde 0.3 düşmüş, yıllık yüzde 5.0 artmıştı. Beklenti aylık yüzde 0.3 artış ve yıllık yüzde 0.9 düşüştü.

Fabrika siparişleri Kasım ayında, aylık yüzde 4.3 ve yıllık yüzde 1.0 düştü. Fabrika siparişleri Ekim ayında aylık yüzde 2.7 düşerken, yıllık yüzde 0.3 artmıştı.

Euro Bölgesi

Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 0.6 yükseldi. Perakende satışlar Ekim ayında aylık yüzde 2.3 ve yıllık yüzde 0.6 artmıştı.

ABD

ISM imalat dışı PMI Kasım ayındaki 60.7 düzeyinden Aralık'ta 57.6'ya geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

Ekonomi
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