Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

36 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: Dış ticaret açığı Kasım'da 18 milyar euro olan beklentinin üzerinde, 19 milyar euro oldu.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

Dış ticaret açığı Kasım'da 18 milyar euro olan beklentinin üzerinde, 19 milyar euro oldu.

İhracat Ekim ayındaki yüzde 0.9 düzeyinden Kasım'da yüzde 0.4'e geriledi.

İthalat Kasım'da, Ekim ayındaki yüzde 0.8 düzeyinden yüzde 1.6'ya yükseldi.

Fransa:

Tüketici güveni Aralık'ta 92 puan olan beklentinin altında, 87'ye geriledi.

Euro Bölgesi:

İşsizlik oranı Kasım'da yüzde 8.1 olan beklentinin altında, yüzde 7.9 oldu.

ABD

Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 8.5 düşüş düzeyinden bu hafta yüzde 23.5'e yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Çarşamba İlçesi, Ekonomi
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