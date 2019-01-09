Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: Dış ticaret açığı Kasım'da 18 milyar euro olan beklentinin üzerinde, 19 milyar euro oldu.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



AVRUPA



Almanya:



Dış ticaret açığı Kasım'da 18 milyar euro olan beklentinin üzerinde, 19 milyar euro oldu.



İhracat Ekim ayındaki yüzde 0.9 düzeyinden Kasım'da yüzde 0.4'e geriledi.



İthalat Kasım'da, Ekim ayındaki yüzde 0.8 düzeyinden yüzde 1.6'ya yükseldi.



Fransa:



Tüketici güveni Aralık'ta 92 puan olan beklentinin altında, 87'ye geriledi.



Euro Bölgesi:



İşsizlik oranı Kasım'da yüzde 8.1 olan beklentinin altında, yüzde 7.9 oldu.



ABD



Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 8.5 düşüş düzeyinden bu hafta yüzde 23.5'e yükseldi. - İstanbul

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