Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

52 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinTüketici fiyat endeksi (CPI) Aralık ayında, Kasım ayına göre bir değişim göstermezken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 düştü.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

Tüketici fiyat endeksi (CPI) Aralık ayında, Kasım ayına göre bir değişim göstermezken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 düştü. CPI Kasım ayında yüzde 2.7 ve bir önceki yılın Aralık ayında yüzde 2.2 artmıştı.

Üretici Fiyat endeksi Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 2.7'lik artış sonrasında, yüzde 0.9 düştü.

Japonya

Öncü göstergeler Kasım ayında, Ekim ayıdaki 99.6 puandan, 99.3 puana geriledi. Beklenti 99.5 puana gerilemesiydi.

AVRUPA

Fransa

Sanayi üretimi Aralık ayında, aylık yüzde 2.1, yıllık yüzde 2.2 geriledi. Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.3 artarken, yıllık yüzde 0.6 düşmüştü.

İmalat üretimi Aralık ayında, Ekim ayındaki yüzde 1.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 2.2 düştü.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları 4 Ocak haftasında, bir önceki haftaki 233 bin kişiden, beklenti olan 225 bin kişinin de altında, 216 bin kişi oldu.

Devam eden başvurular, 28 Aralık'a biten haftada, 1 milyon 750 bin kişiden, beklenti olan 1 milyon 714 bin kişinin üzerinde, 1 milyon 722 bin kişiye geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

Ekonomi
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