Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Hanehalkı harcamaları Kasım'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü, beklenti yüzde 0.1'di.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Hanehalkı harcamaları Kasım'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü, beklenti yüzde 0.1'di.

AVRUPA

Birleşik Krallık

Dış ticaret açığı Ekim ayındaki 3 milyar 300 milyon sterlin düzeyinden Kasım'da 2 milyar 904 milyon sterline geriledi.

Aylık sanayi üretimi Kasım'da, yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde yüzde 0.3, yıllık sanayi üretimi Ekim ayındaki yüzde 0.9 düşüş düzeyinin üzerinde yüzde 1.5 geriledi.

İmalat üretimi Kasım'da yüzde 0.3 artış beklentisinin altında yüzde 0.3 düşerken, yıllık imalat üretimi de Ekim ayındaki yüzde 0.7 düşüş düzeyinin üzerinde, yüzde 1.1 geriledi.

Aylık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Kasım'da yüzde 0.1 beklentinin üzerinde yüzde 0.2 arttı.

ABD

Aylık TÜFE Aralık'ta beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 düşerken, aylık çekirdek TÜFE yüzde 0.2 arttı.

Yıllık TÜFE Aralık'ta beklentilere paralel olarak yüzde 1.9, yıllık çekirdek TÜFE de yüzde 2.2 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Ekonomi
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