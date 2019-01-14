Küresel Veri Panoraması
48 dakika önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiSanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.7 ve yıllık yüzde 3.3 düştü, beklentiler aylık yüzde 1.5 ve yıllık yüzde 2.3 düşmesiydi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.7 ve yıllık yüzde 3.3 düştü, beklentiler aylık yüzde 1.5 ve yıllık yüzde 2.3 düşmesiydi. Endeks Ekim ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.2 artmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01 Kaynak: DHA
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