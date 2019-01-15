Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

17 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransaTüketici fiyatları (TÜFE), Aralık ayında beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.9 arttı.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa

Tüketici fiyatları (TÜFE), Aralık ayında beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.9 arttı. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.2 artmıştı.

Almanya

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2018 yılında yıllık yüzde 1.5 arttı. GSYH 2017 yılında yüzde 2.2 artmıştı.

Euro Bölgesi

Mevsim etkisinden arındırılmış ticaret dengesi Kasım ayında 15.1 milyar euro fazla verdi, Ekim ayında ticaret dengesi 13.5 milyar euro fazla vermişti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış ticaret dengesi Kasım ayında 19 milyar euro fazla verdi, Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmamış ticaret dengesi 14 milyar euro fazla vermişti.

ABD

Üretici fiyatları (ÜFE) Aralık ayında, aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 2.5 arttı. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.5 artmıştı.

Çekirdek üretici fiyatları Aralık ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.7 düştü. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.7 artmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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