Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

53 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaSanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.0 düşerken, yıllık yüzde 1.5 arttı.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.0 düşerken, yıllık yüzde 1.5 arttı. Sanayi üretimi Ekim ayında aylık yüzde 1.1 düşerken, yıllık yüzde 1.4 artmıştı.

Kapasite kullanımı Kasım ayında yüzde 1.0 oldu. Kapasite kulanımı Ekim ayında yüzde 4.0 düzeyindeydi.

AVRUPA

Birleşik Krallık

Perakende satışlar Aralık ayında, aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 3.0 düştü. Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.3 ve yıllık yüzde 3.4 artmıştı.

ABD

Sanayi üretimi Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında, aylık yüzde 0.3 arttı.

Kapasite kullanımı Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 78.6 sonrasında, yüzde 78.7 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:59 Kaynak: DHA

Japonya, Aralık, Ekonomi
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