Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.0 düşerken, yıllık yüzde 1.5 arttı. Sanayi üretimi Ekim ayında aylık yüzde 1.1 düşerken, yıllık yüzde 1.4 artmıştı.
Kapasite kullanımı Kasım ayında yüzde 1.0 oldu. Kapasite kulanımı Ekim ayında yüzde 4.0 düzeyindeydi.
AVRUPA
Birleşik Krallık
Perakende satışlar Aralık
ayında, aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 3.0 düştü. Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.3 ve yıllık yüzde 3.4 artmıştı.
ABD
Sanayi üretimi Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında, aylık yüzde 0.3 arttı.
Kapasite kullanımı Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 78.6 sonrasında, yüzde 78.7 oldu. - İstanbul