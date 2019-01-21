Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

28 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinPerakende satışlar Aralık ayında, beklentiyi karşılayarak, yıllık yüzde 8.2 arttı.

Küresel Veri Panoraması, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

Perakende satışlar Aralık ayında, beklentiyi karşılayarak, yıllık yüzde 8.2 arttı. Perakende satışlar Kasım ayında yüzde 8.1 artmıştı.

Sanayi üretimi Kasım ayında, yüzde 5.3'lük beklentinin üzerinde, yüzde 5.7 arttı. Sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 5.4 artmıştı.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2018'in son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5, yıllık yüzde 6.4 arttı. GSYH yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.5 artmıştı.

AVRUPA

Almanya

Üretici fiyatları Aralık ayında, aylık yüzde 0.4 düşerken, yıllık yüzde 2.7 arttı. Üretici fiyatları Kasım ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.3 artmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:23 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Yöneticiler, Alan Transferini Bitirmek İçin Dubai'ye Gitti Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi

İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu Şeyma Subaşı'nın Yeni Sevgilisiyle Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:51:41. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]