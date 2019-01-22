Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

29 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: Ortalama haftalık kazançlar beklentileri karşılayarak Kasım'da yüzde 3.3 oldu.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

Ortalama haftalık kazançlar beklentileri karşılayarak Kasım'da yüzde 3.3 oldu.

ILO işsizlik oranı Kasım'da, yüzde 4.1 olan beklentinin hafif altında, yüzde 4.0 oldu.

Almanya:

ZEW Anketi mevcut durumu Aralık ayındaki 45.3 puan düzeyinden Ocak ayında 27.6 puana gerilerken, ZEW Anketi beklentisi ise 18.4 puan düşüş beklentisinin altında, 15 puan oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

Ekonomi
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