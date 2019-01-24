Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

56 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: İmalat PMI Aralık ayındaki 52.6 düzeyinden Ocak'ta 50 düzeyine geriledi.

Küresel Veri Panoraması, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

İmalat PMI Aralık ayındaki 52.6 düzeyinden Ocak'ta 50 düzeyine geriledi.

Öncü göstergeler endeksi Kasım'da 99.3 olan beklentinin hafif altında, 99.1 oldu.

AVRUPA

Fransa:

İmalat PMI Aralık ayındaki 49.7 düzeyinden Ocak'ta 51.2'ye yükselirken, aynı dönemde hizmet PMI 50.5 olan beklentinin altında, 47.5 düzeyine, bileşik PMI da 51 olan beklentinin altında, 47.9 düzeyine geriledi.

Almanya:

Ocak ayında imalat PMI, bir önceki 51.5 düzeyinden 49.9'a gerilerken, aynı dönemde hizmet PMI Aralık ayındaki 51.8 düzeyinden 53.1'e, bileşik PMI da 51.6 düzeyinden 52.1'e yükseldi.

Euro Bölgesi:

Ocak ayında hizmet PMI 51.5 olan beklenti düzeyinin altına 50.8'e, imalat ve bileşik PMI da 51.4 olan beklenti düzeylerinin altına, sırasıyla 50.5 ve 50.7'ye geriledi.

ECB gösterge faizi yüzde 0.0, marjinal faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi de yüzde 0.40 düzeylerinde sabit tutuldu.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta, 220 bin kişi olan beklentinin altında 199 bin kişi olurken, devam eden başvurular da geçen haftaki 1 milyon 737 bin kişiden bu hafta 1 milyon 713 bin kişiye geriledi.

Ocak ayında, imalat PMI 53.5 olan beklentinin üzerinde, 54.9 olurken, hizmet ve bileşik PMI da Aralık ayındaki 54.4 düzeylerinden sırasıyla 54.2 ve 54.5 düzeylerine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:06 Kaynak: DHA

Japonya, Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar

Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:02:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]