Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
:
İmalat PMI Aralık
ayındaki 52.6 düzeyinden Ocak'ta 50 düzeyine geriledi.
Öncü göstergeler endeksi Kasım'da 99.3 olan beklentinin hafif altında, 99.1 oldu.
AVRUPA Fransa
:
İmalat PMI Aralık ayındaki 49.7 düzeyinden Ocak'ta 51.2'ye yükselirken, aynı dönemde hizmet PMI 50.5 olan beklentinin altında, 47.5 düzeyine, bileşik PMI da 51 olan beklentinin altında, 47.9 düzeyine geriledi. Almanya
:
Ocak ayında imalat PMI, bir önceki 51.5 düzeyinden 49.9'a gerilerken, aynı dönemde hizmet PMI Aralık ayındaki 51.8 düzeyinden 53.1'e, bileşik PMI da 51.6 düzeyinden 52.1'e yükseldi.
Euro Bölgesi:
Ocak ayında hizmet PMI 51.5 olan beklenti düzeyinin altına 50.8'e, imalat ve bileşik PMI da 51.4 olan beklenti düzeylerinin altına, sırasıyla 50.5 ve 50.7'ye geriledi.
ECB gösterge faizi yüzde 0.0, marjinal faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi de yüzde 0.40 düzeylerinde sabit tutuldu.
ABD
Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta, 220 bin kişi olan beklentinin altında 199 bin kişi olurken, devam eden başvurular da geçen haftaki 1 milyon 737 bin kişiden bu hafta 1 milyon 713 bin kişiye geriledi.
Ocak ayında, imalat PMI 53.5 olan beklentinin üzerinde, 54.9 olurken, hizmet ve bileşik PMI da Aralık ayındaki 54.4 düzeylerinden sırasıyla 54.2 ve 54.5 düzeylerine yükseldi. - İstanbul