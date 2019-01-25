Küresel Veri Panoraması
2 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: IFO iş iklimi Aralık ayındaki 101 düzeyinden Ocak'ta 99.1'e, IFO beklentiler de Aralık'taki 97.3 düzeyinden 94.2'ye gerilerken, aynı durumda IFO mevcut durum 104.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Almanya
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IFO iş iklimi Aralık
ayındaki 101 düzeyinden Ocak'ta 99.1'e, IFO beklentiler de Aralık'taki 97.3 düzeyinden 94.2'ye gerilerken, aynı durumda IFO mevcut durum 104.2 olan beklentinin biraz üzerinde 104.3 oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:00 Kaynak: DHA
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