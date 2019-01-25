Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

2 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: IFO iş iklimi Aralık ayındaki 101 düzeyinden Ocak'ta 99.1'e, IFO beklentiler de Aralık'taki 97.3 düzeyinden 94.2'ye gerilerken, aynı durumda IFO mevcut durum 104.

Küresel Veri Panoraması, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

IFO iş iklimi Aralık ayındaki 101 düzeyinden Ocak'ta 99.1'e, IFO beklentiler de Aralık'taki 97.3 düzeyinden 94.2'ye gerilerken, aynı durumda IFO mevcut durum 104.2 olan beklentinin biraz üzerinde 104.3 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:00 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:42:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]