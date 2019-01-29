Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransa: -Tüketici güveni Aralık ayındaki 86 puan düzeyinden Ocak'ta 91 puana yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa:

-Tüketici güveni Aralık ayındaki 86 puan düzeyinden Ocak'ta 91 puana yükseldi.

ABD

Tüketici güveni Ocak'ta 124.9 puan beklentinin altında, 120.2 puan oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:06 Kaynak: DHA

Fransa, Aralık, Ekonomi
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