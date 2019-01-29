Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAFransa: -Tüketici güveni Aralık ayındaki 86 puan düzeyinden Ocak'ta 91 puana yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Fransa
:
-Tüketici güveni Aralık
ayındaki 86 puan düzeyinden Ocak'ta 91 puana yükseldi.
ABD
Tüketici güveni Ocak'ta 124.9 puan beklentinin altında, 120.2 puan oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:06 Kaynak: DHA
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