Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Perakende satışlar Aralık'ta yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.9 oldu.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



ASYA



Japonya:



Perakende satışlar Aralık'ta yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.9 oldu.



Tüketici güveni Ekim ayındaki 42.7 düzeyinden Kasım'da 41.9'a geriledi.



AVRUPA



Fransa:



GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 0.2 düşüş beklentisinin altında, yüzde eksi 1.5 oldu.



Tüketici güveni Kasım ayındaki yüzde 0.1 düşüş düzeyinden Aralık'ta yüzde eksi 1.5 oldu.



Aylık ÜFE Kasım ayındaki 0.2 düzeyinden Aralık'ta yüzde eksi 1.0'e, yıllık ÜFE ise yüzde 2.4 düzeyinden yüzde 1.2'e geriledi.



Tüketici harcamaları Aralık'ta yüzde 0.2 beklentinin oldukça üzerinde yüzde 1.5 düştü.



Almanya:



GfK tüketici güveni Şubat beklentisi 10.3 puan olan beklentinin üzerinde, 10.8 puan oldu.



Aylık TÜFE Ocak ayında yüzde eksi 0.9 beklentinin hafif altında, yüzde eksi 0.8 olurken, yıllık TÜFE ise aynı dönemde yüzde 1.6 olan beklentinin altında, yüzde 1.4 oldu.



Euro Bölgesi:



Tüketici güveni Ocak'ta beklentilere paralel olarak yüzde eksi 7.9 oldu.



Ekonomik güven endeksi Ocak'ta 106.8 olan beklentinin altında, 106.2'ye geriledi.



Birleşik Krallık:



Tüketici kredileri Kasım ayındaki 1 milyar sterlin düzeyinden Aralık'ta 700 milyon sterline geriledi.



Aralık'ta Mortgage onayları Kasım ayındaki 63.952 düzeyinden 63.793'e geriledi.



Net mortgage borçları Kasım ayındaki 3.6 milyar sterlinden Aralık'ta 4.1 milyar sterline yükseldi.



Aralık'ta net tüketici borçları 4.8 milyar sterlin oldu, Kasım'da 4.6 milyar sterlindi.



ABD



Mortgage başvuruları geçen haftaki yüzde 2.7 düşüş düzeyinden bu hafta yüzde 3.0 düşüş düzeyine yükseldi.



ADP işgücü değişimi Ocak'ta 178 bin olan beklentinin üzerinde, 213 bin oldu.



Bekleyen konut satışları Aralık'ta yüzde 0.5 beklentinin oldukça altında, yüzde eksi 2.2 oldu. - İstanbul

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