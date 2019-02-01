Küresel Veri Panoraması
11 dakika önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 50 puandan, 50.3 puana yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya:
İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 50 puandan, 50.3 puana yükseldi.
İşsizlik oranı Ocak ayında,, Aralık ayındaki yüzde 2.5'ten yüzde 2.4'e geriledi
Çin:
İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.7 puandan, 48.3 puana geriledi.
AVRUPA
Birleşik Krallık:
İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 54.2 puandan, 52.8 puana geriledi.
Fransa:
İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek 51.2 puanda kaldı.
Almanya:
İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.9 puandan, 49.7 puana geriledi.
Euro Bölgesi:
İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek 50.5 puanda kaldı.
Tüketici fiyatları endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 1.6 artış sonrasında, yıllık yüzde 1.4 arttı.
Çekirdek tüketici fiyatları endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 1.0 artış sonrasında, yıllık yüzde 1.1 arttı.
ABD:
Haftalık kazançlar Ocak ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.2 arttı.
İşgücüne katılım oranı Ocak ayında yüzde 63.2 oldu.
İşsizlik oranı Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 3.9'den, yüzde 4.0'e yükseldi.
ISM İmalat Endeksi Aralık ayındaki 54.3 düzeyinden Ocak'ta 56.6'ya yükseldi.
İnşaat harcamaları Kasım'da yüzde 0.2 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 0.8 oldu.
Michigan Üniversitesi Endeksi Ocak'ta 90.8 olan beklentinin üzerinde, 91.2 oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:09 Kaynak: DHA
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