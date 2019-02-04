Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 52.8 puanın altında kalarak, 50.6 puana geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 52.8 puanın altında kalarak, 50.6 puana geriledi.

Euro Bölgesi:

Üretici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.8 düşerken, yıllık yüzde 3.0 düzeyine çekildi. Endeks, Aralık ayında aylık yüze 0.3 düşmüş, yıllık yüzde 4.0 düzeyinde gerçekleşmişti.

ABD:

Fabrika siparişleri Kasım ayında aylık yüzde 0.6 düştü, fabrika siparişleri Ekim ayında yüzde 2.1 düşmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Aralık, Ekonomi
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