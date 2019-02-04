Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 52.8 puanın altında kalarak, 50.6 puana geriledi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Birleşik Krallık
:
İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında, Aralık
ayındaki 52.8 puanın altında kalarak, 50.6 puana geriledi.
Euro Bölgesi:
Üretici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.8 düşerken, yıllık yüzde 3.0 düzeyine çekildi. Endeks, Aralık ayında aylık yüze 0.3 düşmüş, yıllık yüzde 4.0 düzeyinde gerçekleşmişti. ABD
:
Fabrika siparişleri Kasım ayında aylık yüzde 0.6 düştü, fabrika siparişleri Ekim ayında yüzde 2.1 düşmüştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:20 Kaynak: DHA
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