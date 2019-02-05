Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA,Japonya: Hizmet PMI Aralık ayındaki 51 düzeyinden Ocak'ta 51.6'ya yükselirken, aynı dönemde bileşik PMI Aralık'taki 52 düzeyinden 50.9'a geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA,

Japonya:

Hizmet PMI Aralık ayındaki 51 düzeyinden Ocak'ta 51.6'ya yükselirken, aynı dönemde bileşik PMI Aralık'taki 52 düzeyinden 50.9'a geriledi.

AVRUPA

Fransa:

Ocak ayında hizmet PMI 47.5 olan beklentinin üzerinde 47.8, bileşik PMI da 47.9 olan beklentinin üzerinde 48.2 düzeylerine yükseldi.

Almanya:

Ocak'ta hizmet PMI 53.1 olan beklentinin hafif altına, 53'e gerilerken, bileşik PMI beklentilere paralel olarak 52.1 oldu.

Euro Bölgesi:

 Hizmet PMI Ocak'ta Aralık ayındaki 50.8 düzeyinden Ocak'ta 51.2'ye yükselirken, aynı dönemde bileşik PMI da 50.7 beklentinin üzerinde, 51 oldu.

Aylık perakende satışlar Aralık'ta beklentilere paralel olarak eksi 1.6 olurken, yıllık bazda yüzde 0.5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0.8 oldu.

Birleşik Krallık:

Ocak ayında hizmet PMI Aralık ayındaki 51.2 düzeyinden 50.1'e gerilerken, bileşik PMI da Kasım ayındaki 51.5 düzeyinden Aralık'ta 50.3'e düştü.

ABD

Hizmet PMI Ocak ayında beklentilere paralel olarak 54.2 olurken, aynı dönemde bileşik PMI

da 54.5 olan beklentinin hafif altına, 54.4'e indi.

İmalat dışı ISM endeksi Aralık ayındaki 58 düzeyinden Ocak'ta 56.7'e düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:57 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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