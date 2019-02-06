Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: Fabrika siparişleri Aralık ayında, aylık yüzde 1.6 ve yıllık yüzde 7.0 düştü.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

Fabrika siparişleri Aralık ayında, aylık yüzde 1.6 ve yıllık yüzde 7.0 düştü. Fabrika siparişleri Kasım ayında, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.4 düşmüştü.

İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında yüzde 4.8 düşüşle, Aralık ayındaki 53.3 puandan, 50.7 puana geriledi.

ABD:

Mortgage başvuruları 1 Şubat haftasında yüzde 2.5 düştü, başvurular bir önceki hafta yüzde 3.0 düşmüştü.

Ticaret dengesi Kasım ayında 49.3 milyar dolar açık verirken, denge açığı Ekim ayında 55.7 milyar dolardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:04 Kaynak: DHA

Almanya, Aralık, Ekonomi
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