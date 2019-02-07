Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: -Öncü göstergeler beklentilere paralel olarak Aralık'ta 97.9 oldu.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

-Öncü göstergeler beklentilere paralel olarak Aralık'ta 97.9 oldu.

AVRUPA

Almanya:

Aralık'ta aylık sanayi üretimi yüzde 0.7 olan beklentinin altında kalarak eksi 0.4'e, yıllık sanayi üretimi de Kasım ayındaki eksi 4.0 düzeyinden hafif düşerek eksi 3.9'a geriledi.

Fransa:

Dış ticaret açığı Aralık'ta, 4 milyar euro beklentinin üzerinde, 4.65 milyar euro oldu.

Birleşik Krallık:

Merkez Bankası Faiz Kararı beklentilere paralel olarak yüzde 0.75 oldu.

Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi beklentileri karşılayarak 435 milyar sterlin oldu.

ABD:

Haftalık işsizlik başvuruları geçen haftaki 253 bin kişi düzeyinden bu hafta 234 bin kişiye gerilerken, devam eden başvurular da 25 Ocak haftasında 1 milyon 720 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 1 milyon 736 bin kişiye yükseldi.

EIA doğalgaz stok değişimi bu hafta 245 milyar varil beklenti düzeyinin altında, 237 milyar varil oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:39 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Almanya, Japonya, Aralık, Ekonomi
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