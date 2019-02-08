Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaTicaret dengesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 18.9 milyar euroluk fazla sonrasında, 19.4 milyar euro fazla verdi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



AVRUPA



Almanya



Ticaret dengesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 18.9 milyar euroluk fazla sonrasında, 19.4 milyar euro fazla verdi.



İhracatlar Aralık ayında, Kasım ayında yüzde 0.3 düştükten sonra, yüzde 1.5 yükseldi.



İthalatlar Aralık ayında, Kasım ayında yüzde 1.3 düştükten sonra, yüzde 1.2 yükseldi.



Fransa



Sanayi üretimi Aralık ayında, Kasım ayındaki aylık yüzde 1.5'lik düşüş sonrasında, aylık yüzde 0.8 yükseldi. - İstanbul

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