Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaTicaret dengesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 18.9 milyar euroluk fazla sonrasında, 19.4 milyar euro fazla verdi.

Küresel Veri Panoraması, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Ticaret dengesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 18.9 milyar euroluk fazla sonrasında, 19.4 milyar euro fazla verdi.

İhracatlar Aralık ayında, Kasım ayında yüzde 0.3 düştükten sonra, yüzde 1.5 yükseldi.

İthalatlar Aralık ayında, Kasım ayında yüzde 1.3 düştükten sonra, yüzde 1.2 yükseldi.

Fransa

Sanayi üretimi Aralık ayında, Kasım ayındaki aylık yüzde 1.5'lik düşüş sonrasında, aylık yüzde 0.8 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:42 Kaynak: DHA

Almanya, Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İDO, 500 Milyon Dolarlık Borçlarını Yapılandırmak İstiyor Türkiye Ocak Ayında 42 Ülkeye Çay Satarak, 773 Bin Dolar Gelir Elde Etti

8 Aydır Yolda, Yürüyerek Dünyayı Geziyor Ünlü İsimlerden Gurbetçilere Çağrı Türkiye'ye Yatırım Yapın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]