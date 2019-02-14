Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

56 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Yıllıklandırılmış GSYH dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.4 yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Yıllıklandırılmış GSYH dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.4 yükseldi.

Çin:

Ticaret fazlası Ocak ayında geçen yılın aynı ayındaki 18.4 milyar dolardan, beklenti olan 33.5 milyar doların da üzerinde, yüzde 112.5 artışla 39.1 milyar dolara tırmandı.

Ocak ayında ihracat yüzde 9.1 yükselirken, ithalat yüzde 1.5 düştü. Beklenti ihracatın yüzde 3.3 ve ithalatın yüzde 10.2 düşmesiydi.

AVRUPA

Almanya:

GSYH dördüncü çeyrekte değişim göstermedi, beklenti yüzde 0.1 artmasıydı.

Yıllık GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 0.7 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.9 yükseldi.

Euro Bölgesi:

GSYH ve yıllık GSYH dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.2 oldu.

ABD

Ocak ayında aylık ÜFE Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek eksi yüzde 0.1 ve yıllık ÜFE yüzde 2.1 olan beklentinin altında yüzde 2.0 oldu.

Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 225 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 239 bin kişiye yükselirken, devam eden başvurular da 1 Şubat'ta biten haftada 1 milyon 740 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 1 milyon 773 bin kişiye yükseldi.

Aylık perakende satışlar Aralık ayında yüzde 0.2 olan beklentinin oldukça altında, eksi 1.2'ye geriledi.

İş stokları Ekim ayındaki yüzde 0.6 düzeyinden Kasım'da yüzde eksi 0.1'e indi.

EIA doğalgaz stok değişimi bu hafta eksi 85 milyar varil düzeyi olan beklentinin altında, eksi 78 milyar varil oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:35 Kaynak: DHA

Japonya, Ekonomi
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