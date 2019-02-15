Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

7 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇin: Ocak ayında yıllık TÜFE yüzde 1.9 olan beklentinin altında, yüzde 1.7'ye geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin:

Ocak ayında yıllık TÜFE yüzde 1.9 olan beklentinin altında, yüzde 1.7'ye geriledi.

ÜFE, Aralık 2018'deki yüzde 0.9 düzeyinden Ocak ayında yüzde 0.1'e geriledi.

Japonya:

Aylık sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9, aylık bazda da yüzde 0.1 düştü.

Kapasite kullanımı Aralık'ta yüzde 0.3 olan beklentinin oldukça altında, eksi yüzde 1.9 oldu.

AVRUPA

Birleşik Krallık:

Ocak ayında aylık perakende satışlar yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde yüzde 1.0, yıllık perakende satışlar da yüzde 3.4 olan beklentinin üzerinde yüzde 4.2 arttı.

Euro Bölgesi:

Ticaret fazlası Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı döneminde görülen 24.5 milyar euro düzeyinden 17 milyar euroya geriledi.

ABD

Empire İmalat Endeksi, Şubat ayında yüzde 7.0 olan beklentinin üzerinde, yüzde 8.8 oldu.

Sanayi üretimi Aralık ayındaki yüzde 0.1 düzeyinden Ocak'ta eksi yüzde 0.6'ya geriledi.

Kapasite kullanımı Ocak'ta yüzde 78.7 olan beklentinin altında, yüzde 78.2 oldu.

Michigan Üniversitesi Endeksi Ocak ayındaki 91.2 düzeyinden Şubat'ta 95.5 puana yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:23 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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