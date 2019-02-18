Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Aralık 2018'de makine siparişleri aylık yüzde 3.5 olan beklentinin oldukça altında, eksi 0.1 gerilerken, yıllık siparişler ise yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.9 yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
: Aralık
2018'de makine siparişleri aylık yüzde 3.5 olan beklentinin oldukça altında, eksi 0.1 gerilerken, yıllık siparişler ise yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.9 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:54 Kaynak: DHA
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