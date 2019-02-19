Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: Ortalama haftalık kazançlar Aralık'ta beklentilere paralel olarak yüzde 3.4 oldu.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

Ortalama haftalık kazançlar Aralık'ta beklentilere paralel olarak yüzde 3.4 oldu.

ILO işsizlik oranı Aralık'ta bir değişim göstermeyerek yüzde 4.0 oldu.

İşgücü değişimi Ocak'ta 12.3 bin olan beklentinin üzerinde, 14.2 bin oldu.

Almanya:

ZEW anketi Şubat'ta eksi 14 olan beklentinin altında kalarak eksi 13.4 oldu.

Euro Bölgesi:

ZEW anketi Ocak ayındaki eksi 20.9 düzeyinden Şubat'ta eksi 16.6'ya geriledi - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:16 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Aralık, Ekonomi
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