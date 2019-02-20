Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
:
Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık
ayındaki 183.6 milyar yenden, 150.7 milyar yene geriledi. İhracat
Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 3.9'luk düşüşten sonra, yıllık yüzde 8.4 düştü.
İthalat Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 1.9'luk artış sonrasında, yıllık yüzde 0.6 düştü.
AVRUPA Almanya
:
Üretici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.6 arttı. Endeks Aralık ayında yüzde aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 2.7 artmıştı.
ABD
MBA mortgage başvuruları 15 Şubat haftasında, yüzde 3.7 arttı. Başvurular bir önceki hafta yüzde 3.7 düşmüştü. - İstanbul