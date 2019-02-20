Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 183.6 milyar yenden, 150.7 milyar yene geriledi.

Küresel Veri Panoraması, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 183.6 milyar yenden, 150.7 milyar yene geriledi.

İhracat Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 3.9'luk düşüşten sonra, yıllık yüzde 8.4 düştü.

İthalat Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 1.9'luk artış sonrasında, yıllık yüzde 0.6 düştü.

AVRUPA

Almanya:

Üretici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.6 arttı. Endeks Aralık ayında yüzde aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 2.7 artmıştı.

ABD

MBA mortgage başvuruları 15 Şubat haftasında, yüzde 3.7 arttı. Başvurular bir önceki hafta yüzde 3.7 düşmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:22 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Mağazada İhtiyaç Sahiplerine Her Şey Bedava Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi

Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı Türk Mucitlerin Ürettiği Kumaşı Alman Ordusu Kullanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:30:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]