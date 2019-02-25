Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

44 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Öncü göstergeler Aralık ayında, Kasım ayındaki 97.9 puandan, 97.5 puana geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Öncü göstergeler Aralık ayında, Kasım ayındaki 97.9 puandan, 97.5 puana geriledi.

ABD

-Chicago Fed ulusal aktivite endeksi Ocak ayında 0.43 puan düştü, endeks Aralık ayında 0.05 puan artmıştı.

Toptan satış stokları Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında, yüzde 1.1 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:05 Kaynak: DHA

Japonya, Aralık, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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