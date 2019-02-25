Küresel Veri Panoraması
44 dakika önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Öncü göstergeler Aralık ayında, Kasım ayındaki 97.9 puandan, 97.5 puana geriledi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
:
Öncü göstergeler Aralık
ayında, Kasım ayındaki 97.9 puandan, 97.5 puana geriledi.
ABD
-Chicago Fed
ulusal aktivite endeksi Ocak ayında 0.43 puan düştü, endeks Aralık ayında 0.05 puan artmıştı.
Toptan satış stokları Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.4'lük artış sonrasında, yüzde 1.1 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:05 Kaynak: DHA
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