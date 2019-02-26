Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaGfk tüketici güven endeksi Mart ayında, Şubat ayına göre bir değişim göstermeyerek 10.8 puan oldu.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



AVRUPA



Almanya



Gfk tüketici güven endeksi Mart ayında, Şubat ayına göre bir değişim göstermeyerek 10.8 puan oldu.



Fransa



Tüketici güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 92 puandan, 95 puana yükseldi.



ABD



Konut başlangıçları Aralık ayında, Kasım ayındaki 1 milyon 214 binden, 1 milyon 78 bine geriledi.



İnşaat izinleri Aralık ayında, Kasım ayındaki 1 milyon 322 binden, 1 milyon 326 bine yükseldi.



Richmond Fed imalat endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 2.0 puanlık düşüş sonrasında, 16 puan yükseldi. - İstanbul

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