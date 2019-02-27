Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

35 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiEkonomik güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 106.3 puandan, 106.1 puana geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 106.3 puandan, 106.1 puana geriledi.

Sanayi güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 0.6 puanlık artış sonrasında, 0.4 puan düştü.

Hizmet güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 11 puan sonrasında, 12.1 puan oldu.

Tüketici güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 7.9'luk düşüş sonrasında, yüzde 7.4 düştü.

ABD

MBA mortgage başvuruları 22 Şubat haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 3.6'lık artış sonrasında yüzde 5.3 yükseldi.

Bekleyen konut satışları Ocak ayında, aylık yüzde 4.6 artarken yıllık yüzde 2.3 düştü.

Fabrika siparişleri Aralık ayında aylık yüzde 0.1 düştü, fabrika siparişleri Kasım ayında yüzde 0.5 düşmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:32 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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