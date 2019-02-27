Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba
günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 106.3 puandan, 106.1 puana geriledi.
Sanayi güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 0.6 puanlık artış sonrasında, 0.4 puan düştü.
Hizmet güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 11 puan sonrasında, 12.1 puan oldu.
Tüketici güven endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 7.9'luk düşüş sonrasında, yüzde 7.4 düştü.
ABD
MBA mortgage başvuruları 22 Şubat haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 3.6'lık artış sonrasında yüzde 5.3 yükseldi.
Bekleyen konut satışları Ocak ayında, aylık yüzde 4.6 artarken yıllık yüzde 2.3 düştü.
Fabrika siparişleri Aralık
ayında aylık yüzde 0.1 düştü, fabrika siparişleri Kasım ayında yüzde 0.5 düşmüştü. - İstanbul