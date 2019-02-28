Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaSanayi üretimi Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 3.7 düştü.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



ASYA



Japonya



Sanayi üretimi Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 3.7 düştü.



Perakende satışlar Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.9'luk düşüş sonrasında aylık yüzde 2.3 düştü.



Çin



Üretim dışı imalat satınalma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 55.7 düzeyininden 55.3 düzeyine geriledi.



İmalat satınalma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 49.5 düzeyinden, 49.2 düzeyine geriledi.



AVRUPA



Fransa



Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 artarken, yıllık yüzde 1.5 düştü. Endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0.6 düşmüş, yıllık yüzde 1.4 artmıştı.



Gayrisafi yurtiçi hasıla bir değşiim göstermeyerek yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0.3 arttı.



Tüketici harcamaları Ocak ayında, aylık yüzde 1.23 arttı. Tüketici harcamaları Aralık ayında yüzde 1.5 düşmüştü.



Almanya



Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.6 arttı. Endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0.8 düşmüş, yıllık yüzde 1.4 artmıştı.



ABD



Haftalık işsizlik başvuruları 23 Şubat haftasında, bir önceki haftaki 217 bin kişiden, 225 bin kişiye yükseldi.



Devam eden başvurular 15 Şubat haftasında, bir önceki haftaki 1.726 milyon kişiden, 1.805 milyon kişiye yükseldi.



Yıllıklandırılmış gayri safi yurtiçi hasıla yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2.6 yükseldi.



Kişisel tüketimler yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5 yükseldi.



Çekirdek kişisel tüketimler yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 yükseldi.



EIA doğalgaz stok değişimi 22 Şubat haftasında 166 milyar varil azaldı. - İstanbul

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