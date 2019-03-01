Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaİmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 48.5 puandan, 48.9 puana yükseldi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



ASYA



Japonya



İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 48.5 puandan, 48.9 puana yükseldi.



Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 41.9 puandan, 41.5 puana geriledi.



Çin



İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 48.3 puandan, 49.9 puana yükseldi.



AVRUPA



Almanya



İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında bir değişim göstermeyerek 47.6 puanda sabit kaldı.



Perakende satışlar Ocak ayında, aylık yüzde 3.3 ve yıllık yüzde 2.6 arttı. Perakende satışla Aralık ayında aylık yüzde 4.3 ve yıllık yüzde 2.1 düşmüştü.



İşsizlik oranı Şubat ayında yüzde 5.0 düzeyinde kalırken, başvuru yapanların sayısı 21 bin kişi azaldı.



Fransa



İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.2 puandan, 51.5 puana yükseldi.



Birleşik Krallık



İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 52.6 puandan, 52 puana geriledi



Euro Bölgesi



İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.5 puandan, 49.2 puana geriledi.



İşsizlik oranı Ocak ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 7.8'de sabit kaldı.



Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 yükseldi.



Çekirdek Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.0 düştü.



ABD



Kişisel gelirler Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 1.0 arttı.



Kişisel harcamalar Aralık ayında yüzde 0.3 olan beklentinin altında, yüzde eksi 0.5 oldu.



Aylık ve yıllık çekirdek kişisel tüketim harcamaları Aralık ayında beklentilere paralel olarak sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.9 oldu.



İmalat PMI Ocak ayındaki 54.9 düzeyinden Şubat'ta 53'e geriledi.



ISM İmalat Endeksi Şubat ayında 55.5 olan beklentinin altında 54.2 oldu.



Michigan Üniversitesi Endeksi Şubat'ta 95.7 olan beklentinin altında, 93.8 oldu. - İstanbul

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