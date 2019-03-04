Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallıkİnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.6 puandan, 49.5 puana geriledi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.6 puandan, 49.5 puana geriledi.
Euro Bölgesi
Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yılık yüzde 3.0 arttı. Endeks Ocak ayınca yüzde 0.8 düşmüş, yıllık yüzde 3.0 yükselmişti.
ABD
İnşaat harcamaları Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 0.8'lik artış sonrasında, yüzde 0.6 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:06 Kaynak: DHA
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