Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaİnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.7 puandan, 54.7 puana yükseldi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



AVRUPA



Almanya



İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.7 puandan, 54.7 puana yükseldi.



ABD



MBA Mortgage Başvuruları 1 Mart haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 5.3'lük artış sonrası, yüzde 2.5 düştü.



ADP İstihdam Değişimi Şubat ayında, Ocak ayındaki istihdam yaratılan 300 bin kişiden, 183 bin kişiye geriledi.



Ticaret Dengesi Aralık ayında, Kasım ayıdaki 50.3 milyar dolarlık açıktan, 59.8 milyar dolarlık açığa yükseldi. - İstanbul

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