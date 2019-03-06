Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

42 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaİnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.7 puandan, 54.7 puana yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.7 puandan, 54.7 puana yükseldi.

ABD

MBA Mortgage Başvuruları 1 Mart haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 5.3'lük artış sonrası, yüzde 2.5 düştü.

ADP İstihdam Değişimi Şubat ayında, Ocak ayındaki istihdam yaratılan 300 bin kişiden, 183 bin kişiye geriledi.

Ticaret Dengesi Aralık ayında, Kasım ayıdaki 50.3 milyar dolarlık açıktan, 59.8 milyar dolarlık açığa yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:38 Kaynak: DHA

Almanya, Ekonomi
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