Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya-Öncü göstergeler Ocak ayındaki 97.2 düzeyinden Şubat'ta 95.9'a geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

-Öncü göstergeler Ocak ayındaki 97.2 düzeyinden Şubat'ta 95.9'a geriledi.

AVRUPA

Euro Bölgesi

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 1.2 olan beklentinin altında yüzde 1.1, çeyrek dönem bazında ise beklentilere paralel olarak yüzde 0.2 oldu.

Politika faizi değişmeyerek eksi yüzde 0.0 düzeyinde, marjinal fonlama faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi de yüzde "eksi" 0.40 oldu.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 225 bin kişi olan beklentinin altında 223 bin kişi oldu.

Devam eden başvurular bu hafta beklentilere paralel olarak 1 milyon 755 bin kişi oldu.

EIA Doğalgaz stok değişimi 141 milyar varil olan beklentinin üstünde, 149 milyar varil azaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:45 Kaynak: DHA

Japonya, Ekonomi
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