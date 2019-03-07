Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya-Öncü göstergeler Ocak ayındaki 97.2 düzeyinden Şubat'ta 95.9'a geriledi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



ASYA



Japonya



-Öncü göstergeler Ocak ayındaki 97.2 düzeyinden Şubat'ta 95.9'a geriledi.



AVRUPA



Euro Bölgesi



Gayri Safi Yurtiçi Hasıla dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 1.2 olan beklentinin altında yüzde 1.1, çeyrek dönem bazında ise beklentilere paralel olarak yüzde 0.2 oldu.



Politika faizi değişmeyerek eksi yüzde 0.0 düzeyinde, marjinal fonlama faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi de yüzde "eksi" 0.40 oldu.



ABD



Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 225 bin kişi olan beklentinin altında 223 bin kişi oldu.



Devam eden başvurular bu hafta beklentilere paralel olarak 1 milyon 755 bin kişi oldu.



EIA Doğalgaz stok değişimi 141 milyar varil olan beklentinin üstünde, 149 milyar varil azaldı. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Euro Bölgesi, 4. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü

Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü

Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi