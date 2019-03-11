Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: Sanayi üretimi Ocak ayında, aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 3.3 azaldı.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



AVRUPA



Almanya:



Sanayi üretimi Ocak ayında, aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 3.3 azaldı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 0.8 artmış ve yıllık yüzde 2.7 düşmüştü.



Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 19.9 milyar eurodan gerileyerek, 18.5 milyar euro fazla verdi.



İthalat Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.7'lik artıştan sonra, aylık yüzde 1.5 yükseldi.



İhracat Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 1.5'lik artıştan sonra, değişmedi.



ABD



Perakende satışlar Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 1.6'lık düşüşten sonra, yüzde 0.2 arttı.



İş stokları Aralık ayında, yüzde 0.6 oldu. - İstanbul

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