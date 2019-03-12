Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

6 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik KrallıkTicaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 3.448 milyar sterlinlik açıktan, 3.825 milyar sterlin açığa yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık ayındaki 3.448 milyar sterlinlik açıktan, 3.825 milyar sterlin açığa yükseldi.

Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 0.6 artarken, yıllık yüzde 0.9 azaldı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 0.9 azalmıştı.

İmalat üretimi Ocak ayında aylık yüzde 0.8 arttı, yıllık yüzde 1.1 azaldı. İmalat üretimi Aralık ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 2.1 azalmıştı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Ocak ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.4'lük düşüşten sonra aylık yüzde 0.5 yükseldi.,

Servis sektörü endeksi Ocak ayında, üç aylık bazda yüzde 0.5 yükseldi, endeks Aralık ayında üç aylık bazda yüzde 0.4 artmıştı.

ABD

Tüketici fiyatları endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık olarak değişim göstermezken, yıllık yüzde 1.5 artmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:11 Kaynak: DHA

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