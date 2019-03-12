Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
Ticaret dengesi Ocak ayında, Aralık
ayındaki 3.448 milyar sterlinlik açıktan, 3.825 milyar sterlin açığa yükseldi.
Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 0.6 artarken, yıllık yüzde 0.9 azaldı. Sanayi üretimi Aralık ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 0.9 azalmıştı.
İmalat üretimi Ocak ayında aylık yüzde 0.8 arttı, yıllık yüzde 1.1 azaldı. İmalat üretimi Aralık ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 2.1 azalmıştı.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Ocak ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.4'lük düşüşten sonra aylık yüzde 0.5 yükseldi.,
Servis sektörü endeksi Ocak ayında, üç aylık bazda yüzde 0.5 yükseldi, endeks Aralık ayında üç aylık bazda yüzde 0.4 artmıştı.
ABD
Tüketici fiyatları endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık olarak değişim göstermezken, yıllık yüzde 1.5 artmıştı. - İstanbul