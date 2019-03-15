Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiTüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.5 arttı.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 1.0 düşmüş yıllık yüzde 1.4 artmıştı
Çekirdek tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.3 yükseldi.
ABD
NY Empire imalat endeksi Mart ayında 3.7 puan yükseldi. Endeks Şubat ayında 8.8 puan yükselmişti.
Sanayi üretimi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.1 yükseldi.
Kapasite kullanımı Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 78.3 düzeyinden, yüzde 78.2 düzeyine geriledi.
Michigan Üniversitesi endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 93.8 puandan, 97.8 puana yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:41 Kaynak: DHA
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