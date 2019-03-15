Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiTüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.5 arttı.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 1.0 düşmüş yıllık yüzde 1.4 artmıştı

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.3 yükseldi.

ABD

NY Empire imalat endeksi Mart ayında 3.7 puan yükseldi. Endeks Şubat ayında 8.8 puan yükselmişti.

Sanayi üretimi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 0.1 yükseldi.

Kapasite kullanımı Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 78.3 düzeyinden, yüzde 78.2 düzeyine geriledi.

 Michigan Üniversitesi endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 93.8 puandan, 97.8 puana yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:41 Kaynak: DHA

Ekonomi
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