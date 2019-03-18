Küresel Veri Panoraması

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Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu