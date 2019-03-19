Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik KrallıkOrtalama Haftalık Kazançlar Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 3.5'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 yükseldi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



AVRUPA



Birleşik Krallık



Ortalama Haftalık Kazançlar Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 3.5'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 yükseldi.



ILO İşsizlik Oranı Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 4.0'lük artış sonrasında yüzde 3.9 arttı.



Almanya



ZEW Mevcut Durum Anketi Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 13.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 3.6 düştü.



ZEW Beklenti Anketi Mart ayında, Şubat ayındaki 15 puandan, 11.1 puana geriledi.



ABD



Fabrika siparişleri Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.1 arttı. - İstanbul

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