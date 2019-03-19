Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik KrallıkOrtalama Haftalık Kazançlar Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 3.5'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
Ortalama Haftalık Kazançlar Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 3.5'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 yükseldi.
ILO İşsizlik Oranı Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 4.0'lük artış sonrasında yüzde 3.9 arttı.
Almanya
ZEW Mevcut Durum Anketi Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 13.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 3.6 düştü.
ZEW Beklenti Anketi Mart ayında, Şubat ayındaki 15 puandan, 11.1 puana geriledi.
ABD
Fabrika siparişleri Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.1 arttı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:01 Kaynak: DHA
Altını Tahtından Eden Paladyum Durdurulamıyor! Rekor Fiyata Ulaştı
THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı