Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

17 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaÜretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 düştü.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 düştü. Endeks Ocak ayında yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.6 artmıştı.

Birleşik Krallık

Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.2 arttı.

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 arttı.

ABD

MBA mortgage başvuruları 15 Mart haftasında, yüzde 1.6 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:18 Kaynak: DHA

Ekonomi
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