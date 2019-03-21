Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: Perakende satışlar Şubat'ta aylık eksi yüzde 0.4 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 0.4, yıllık satışlar da yüzde 3.3 olan beklentinin üzerinde yüzde 4.0 yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

Perakende satışlar Şubat'ta aylık eksi yüzde 0.4 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 0.4, yıllık satışlar da yüzde 3.3 olan beklentinin üzerinde yüzde 4.0 yükseldi.

Birleşik Krallık Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0.75'te sabit tuttu.

ABD

Philadelphia Fed Endeksi Şubat ayındaki eksi 4.1 düzeyinden Mart'ta 13.7 düzeyine yükseldi.

Haftalık işsizlik başvuruları 15 Mart'ta biten haftada 225 bin kişi olan beklentinin altında, 221 bin kişi oldu.

Devam eden başvurular 8 Mart'ta biten haftada 1 milyon 772 bin kişi olan beklentinin altında, 1 milyon 750 bin kişi oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Ekonomi
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