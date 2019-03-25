Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: IFO iş iklimi Şubat ayındaki 98.7 düzeyinden Mart'ta 99.6'ya yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

IFO iş iklimi Şubat ayındaki 98.7 düzeyinden Mart'ta 99.6'ya yükseldi.

IFO beklentiler 94 olan beklentinin üzerinde, 95.6 oldu.

IFO durum değerlendirmesi Şubat ayındaki 103.6 düzeyinden Mart'ta 103.8'e yükseldi.

ABD

Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ocak ayındaki eksi 0.25 düzeyinden Şubat'ta eksi 0.29'a düştü.

Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi 7.0 olan beklentinin üzerinde, 8.3 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

Almanya, Ekonomi
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