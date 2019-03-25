Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: IFO iş iklimi Şubat ayındaki 98.7 düzeyinden Mart'ta 99.6'ya yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA Almanya
:
IFO iş iklimi Şubat ayındaki 98.7 düzeyinden Mart'ta 99.6'ya yükseldi.
IFO beklentiler 94 olan beklentinin üzerinde, 95.6 oldu.
IFO durum değerlendirmesi Şubat ayındaki 103.6 düzeyinden Mart'ta 103.8'e yükseldi.
ABD
Chicago Fed
Ulusal Aktivite Endeksi Ocak ayındaki eksi 0.25 düzeyinden Şubat'ta eksi 0.29'a düştü. Dallas
Fed İmalat Aktivite Endeksi 7.0 olan beklentinin üzerinde, 8.3 oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:35 Kaynak: DHA
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