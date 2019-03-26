Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: GfK tüketici güveni Mart ayındaki 10.7 düzeyinden Nisan'da 10.4'e geriledi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



AVRUPA



Almanya:



GfK tüketici güveni Mart ayındaki 10.7 düzeyinden Nisan'da 10.4'e geriledi.



Fransa:



Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sı dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.3 oldu.



ABD



Konut başlangıçları aylık bazda Ocak ayındaki 1 milyon 273 bin düzeyinden Şubat'ta 1 milyon 162 bine yükselirken, yıllık bazda ise yüzde eksi 23.8 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 8.7 oldu.



İnşaat izinleri Şubat ayında aylık 1 milyon 300 olan beklentinin altında, 1 milyon 296 bine gerilerken, yıllık inşaat izinleri ise bir yıl önceki eksi 0.7 düzeyinden Şubat'ta yüzde eksi 1.6'ya yükseldi.



-Richmond Fed İmalat Endeksi Şubat ayındaki 16 puan düzeyinden Mart ayında 10 puana geriledi. - İstanbul

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