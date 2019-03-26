Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya: GfK tüketici güveni Mart ayındaki 10.7 düzeyinden Nisan'da 10.4'e geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

GfK tüketici güveni Mart ayındaki 10.7 düzeyinden Nisan'da 10.4'e geriledi.

Fransa:

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sı dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.3 oldu.

ABD

Konut başlangıçları aylık bazda Ocak ayındaki 1 milyon 273 bin düzeyinden Şubat'ta 1 milyon 162 bine yükselirken, yıllık bazda ise yüzde eksi 23.8 olan beklentinin üzerinde, yüzde eksi 8.7 oldu.

İnşaat izinleri Şubat ayında aylık 1 milyon 300 olan beklentinin altında, 1 milyon 296 bine gerilerken, yıllık inşaat izinleri ise bir yıl önceki eksi 0.7 düzeyinden Şubat'ta yüzde eksi 1.6'ya yükseldi.

-Richmond Fed İmalat Endeksi Şubat ayındaki 16 puan düzeyinden Mart ayında 10 puana geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:05 Kaynak: DHA

Almanya, Ekonomi
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