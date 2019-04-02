Küresel Veri Panoraması
52 dakika önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallıkİnşaat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 49.5 düzeyinden, 49.7 düzeyine yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık
İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 49.5 düzeyinden, 49.7 düzeyine yükseldi.
Euro Bölgesi
Üretici fiyatları endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.0 yükseldi. Endeks Ocak ayında aylı yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.9 artmıştı.
ABD
Dayanıklı tüketim malı siparişleri Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 1.6 düştü. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:40 Kaynak: DHA
Antalya'ya İlk 3 Ayda Gelen Turist Sayısı 571 Bine Ulaştı
Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek
Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!