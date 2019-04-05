Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Öncü göstergeler Şubat'ta 97.3 olan beklentinin üzerinde, 97.4 oldu.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA Japonya
:
Öncü göstergeler Şubat'ta 97.3 olan beklentinin üzerinde, 97.4 oldu.
AVRUPA Almanya
:
-Şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.7 olurken yıllık sanayi üretimi de Ocak ayındaki eksi 2.7 düzeyinden yüzde eksi 0.4'e yükseldi. Fransa
:
Dış ticaret açığı Şubat'ta eksi 4.7 milyar euro olan beklentinin altında, eksi 4 milyar euro oldu.
ABD
-İşsizlik oranı Mart'ta beklentilere paralel yüzde 3.8 oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:38 Kaynak: DHA
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