Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:ASYAÖncü göstergeler Şubat'ta 97.3 olan beklentinin üzerinde, 97.4 oldu.AVRUPA-Şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.7 olurken yıllık sanayi üretimi de Ocak ayındaki eksi 2.7 düzeyinden yüzde eksi 0.4'e yükseldi.Dış ticaret açığı Şubat'ta eksi 4.7 milyar euro olan beklentinin altında, eksi 4 milyar euro oldu.ABD-İşsizlik oranı Mart'ta beklentilere paralel yüzde 3.8 oldu. - İstanbul