Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Öncü göstergeler Şubat'ta 97.3 olan beklentinin üzerinde, 97.4 oldu.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Öncü göstergeler Şubat'ta 97.3 olan beklentinin üzerinde, 97.4 oldu.

AVRUPA

Almanya:  

-Şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.7 olurken yıllık sanayi üretimi de Ocak ayındaki eksi 2.7 düzeyinden yüzde eksi 0.4'e yükseldi. 

Fransa:

Dış ticaret açığı Şubat'ta eksi 4.7 milyar euro olan beklentinin altında, eksi 4 milyar euro oldu.

ABD

-İşsizlik oranı Mart'ta beklentilere paralel yüzde 3.8 oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:38 Kaynak: DHA

Japonya, Ekonomi
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