Küresel Veri Panoraması
1 saat önce
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaTüketici güven endeksi Mart ayında aylık yüzde 1.0 düşüşle 40.5 düzeyine geriledi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Tüketici güven endeksi Mart ayında aylık yüzde 1.0 düşüşle 40.5 düzeyine geriledi.
AVRUPA
Almanya
Ticaret dengesi Şubat ayında, Ocak ayındaki 18.6 milyar euro fazla sonrasında, 18.7 milyar euro fazla verdi.
İthalat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 1.3 azaldı
İhracat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 1.4'lük artış sonrası, yüzde 1.6 azaldı.
ABD
Fabrika siparişleri Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 6.0'lık düşüş sonrasında, yüzde 5.7 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:58 Kaynak: DHA
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