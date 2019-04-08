Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaTüketici güven endeksi Mart ayında aylık yüzde 1.0 düşüşle 40.5 düzeyine geriledi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Tüketici güven endeksi Mart ayında aylık yüzde 1.0 düşüşle 40.5 düzeyine geriledi.

AVRUPA

Almanya

Ticaret dengesi Şubat ayında, Ocak ayındaki 18.6 milyar euro fazla sonrasında, 18.7 milyar euro fazla verdi.

İthalat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 1.3 azaldı

İhracat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 1.4'lük artış sonrası, yüzde 1.6 azaldı.

ABD

Fabrika siparişleri Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 6.0'lık düşüş sonrasında, yüzde 5.7 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:58 Kaynak: DHA

Japonya, Ekonomi
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