Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaTüketici güven endeksi Mart ayında aylık yüzde 1.0 düşüşle 40.5 düzeyine geriledi.

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:



ASYA



Japonya



Tüketici güven endeksi Mart ayında aylık yüzde 1.0 düşüşle 40.5 düzeyine geriledi.



AVRUPA



Almanya



Ticaret dengesi Şubat ayında, Ocak ayındaki 18.6 milyar euro fazla sonrasında, 18.7 milyar euro fazla verdi.



İthalat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.1'lik artış sonrasında, yüzde 1.3 azaldı



İhracat Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 1.4'lük artış sonrası, yüzde 1.6 azaldı.



ABD



Fabrika siparişleri Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 6.0'lık düşüş sonrasında, yüzde 5.7 düştü. - İstanbul

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