Son Dakika Haberleri: Küresel Veri Panoraması

Küresel Veri Panoraması

1 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinÜretici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.4 düştü.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

Üretici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.4 düştü.

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.3 düştü

AVRUPA

ALMANYA

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi

Fransa

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi

ABD

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 2.2 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.4 yükseldi.

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Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:12 Kaynak: DHA
Ekonomi
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