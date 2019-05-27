Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

3 saat önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü, başta ABD ve birçok Avrupa ülkesi olmak üzere, Anma Günü tatili nedeniyle açıklanan az sayıdaki veriden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÖncü göstergeler Mart ayında, Şubat ayındaki 97.1 puandan, 96.3 puan olan beklenditnin altında, 95.

KÜRESEL VERİ PANORAMASI, System.String[]
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü, başta ABD ve birçok Avrupa ülkesi olmak üzere, Anma Günü tatili nedeniyle açıklanan az sayıdaki veriden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Öncü göstergeler Mart ayında, Şubat ayındaki 97.1 puandan, 96.3 puan olan beklenditnin altında, 95.9 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
Toplam iş arayan kişi sayısı Mayıs ayında, Nisan ayındaki 3 milyon 382 bin kişiden, 3 milyon 372 bin kişiye geriledi.
AMERİKA
Breziyla
Cari açık, Nisan ayında, Mart ayındaki 490 milyon dolarlık açıktan, 600 bin dolara geriledi.
Doğrudan yabancı yatırımlar Nisan ayında, Mart ayındaki 6.8 milyar dolardan, 6.96 milyar dolara yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:46 Kaynak: DHA
Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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