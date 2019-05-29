Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

16 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaİşsizlik oranı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 4.9 düzeyinden, yüzde 5.0 düzeyine yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
İşsizlik oranı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 4.9 düzeyinden, yüzde 5.0 düzeyine yükseldi.
İşsizlikteki değişim Mayıs ayında, Nisan ayındaki 12 bin kişilik azalış sonrasında, 60 bin kişi arttı.
Fransa
Üretici fiyatları Nisan ayında, Mart ayında sabit kaldıktan sonra, aylık yüzde 0.6 düştü.
Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.1 arttı. Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 1.5 artmıştı.
Tüketici harcamaları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.3'lük düşüş sonrasında, aylık yüzde 0.8 arttı.
Gayri safi yurtiçi hasıla Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, bir değişim göstermeyerek, yüzde 0.3 arttı.
ABD
MBA mortgage başvuruları 24 Mayıs haftasında, 17 Mayıs haftasında yüzde 2.4 arttıktan sonra, yüzde 3.3 düştü
Richmond Fed imalat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 3.0 puanlık artış sonrasında, 5.0 puan arttı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:57 Kaynak: DHA
Almanya, Ekonomi
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