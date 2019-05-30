Son Dakika Haberleri: KÜRESEL VERİ PANORAMASI
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KÜRESEL VERİ PANORAMASI

57 dakika önce

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABDYıllıklandırılmış gayri safi yurtiçi hasıla yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.1 yükseldi.

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– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ABD
Yıllıklandırılmış gayri safi yurtiçi hasıla yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.1 yükseldi.
Gayri safi yurtiçi hasıla yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 yükseldi.
Haftalık işsizlik başvuruları 24 Mayıs haftasında, 17 Mayıs haftasındaki 212 bin kişiden, 215 bin kişiye yükseldi.
Devam eden işsizlik başvuruları 17 Mayıs haftasında, 10 Mayıs haftasındaki 1 milyon 683 bin kişiden, 1 milyon 657 bin kişiye geriledi.
Bekleyen konut satışları Nisan ayında, aylık yüzde 1.5 düşerken, yıllık yüzde 2.0 arttı.
EIA doğal gaz stokları 24 Mayıs haftasında, 17 Mayıs haftasındaki 100 milyar metreküpten, 114 milyar metreküpe yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:01 Kaynak: DHA
Ekonomi
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